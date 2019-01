Samuel L. Jackson wil Carrie Fisher achterna: “Ik zou na mijn dood nog in verschillende films willen verschijnen” MVO

22 januari 2019

Acteur Samuel L. Jackson zou het niet erg vinden om net als 'Star Wars'-actrice Carrie Fisher nog na zijn dood in films te verschijnen, zo gaf hij mee in een interview.

De man heeft er niets op tegen dat er CGI-computertechnologie gebruikt zou worden om zijn scènes af te maken. Meestal gaat zulke technologie gepaard met echte beelden die nog van de acteurs gemaakt zijn voor hun overlijden, maar dat is niet per definitie nodig om iemand terug tot leven te brengen op het grote scherm.

“Dat zou geweldig zijn”, zei ‘Avengers’-gezicht Jackson over de mogelijkheid. In zijn nieuwste film, ‘Captain Marvel’, wordt hij immers al digitaal bewerkt om er jonger uit te zien. De film speelt zich namelijk 25 jaar voor de gebeurtenissen in de andere Marvel-films af, waarin Samuel ook meespeelt.

Verder verklaart hij ook dat hij al erg gewend is aan het gebruik van computertechnologie in films. De helft van de tijd staat hij in zijn eentje voor een groen scherm, beweert hij. “Je moet maar drie dingen weten om op die manier te kunnen werken”, klinkt het. “Hoe groot is het ding dat ze op de scène gaan plakken, hoe snel is het en waar is het. Bijvoorbeeld: Hoe groot? Het is een truck. Hoe snel? Ongeveer 60km per uur. En waar? Uiteraard komt hij récht op me af! (lacht) Fantastisch toch, als je erbij nadenkt wat men allemaal kan fabriceren uit niets.”