Samen streken ze 360 miljoen euro op: de 10 best betaalde comedians van het jaar TDS

23 augustus 2019

14u56

Bron: FORBES 0 Celebrities Dat filmsterren of wereldberoemde muzikanten er warmpjes inzitten, is algemeen geweten. Maar ook aan comedy valt heel wat verdienen, zo blijkt uit de jaarlijkse lijst van zakenblad Forbes. De 10 best betaalde comedians verdienden samen zo’n 360 miljoen euro. Maar naar wie vloeiden de meeste miljoenen?

10. Aziz Ansari — 17,2 miljoen euro

Door het succes van de populaire serie ‘Parks and Recreation’ en zijn Golden Globe-winnende reeks ‘Master of None’ heeft Aziz Ansari goed geboerd. Dit jaar hoopt de 36-jarige komiek zijn imperium verder uit te bouwen met zijn nieuwe Netflix-special ‘Aziz Ansari: Right Now’ en een tournee door Noord-Amerika, die op 28 plaatsen halt houdt.

9. Jeff Dunham — 19,9 miljoen euro

Buikspreker Jeff Dunham - die in 2010 bovenaan dit lijstje stond - staat intussen al 11 jaar op de planken. Hij kreeg in 2017 een ster op de Hollywood Walk Of Fame, de tweede buikspreker ooit die die eer kreeg. Vorig jaar alleen gaf de 57-jarige komiek maar liefst 99 shows, wat hem 466.000 euro per show opleverde. Ook de verkoop van zijn officiële merchandise zorgt voor heel wat inkomsten.

8. Terry Fator — 22,6 miljoen euro

Terry Fator heeft een lange weg afgelegd sinds hij seizoen 2 van ‘America’s Got Talent’ wist te winnen in 2007. De 54-jarige buikspreker gaf de afgelopen 10 jaar shows in The Mirage hotel in Las Vegas. “Ik kocht een zeer goedkope pop en begon elke dag urenlang te oefenen”, aldus Fator. “Al snel trad ik op voor kerkgroepen en op talentenjachten, en sindsdien ben ik niet meer gestopt.”

7. Amy Schumer — 27,1 miljoen euro

Amy Schumer is de enige vrouw die de Top 10 haalt. De 38-jarige haalde veel geld binnen dankzij haar Amerikaanse tournee en de Netflix-special ‘Amy Schumer: Growing.’ Slechts twee weken na de geboorte van haar eerste kindje in mei dit jaar, stond Schumer overigens alweer op de planken. Dat deed de kassa dan ook opnieuw rinkelen.

6. Gabriel Iglesias — 29,3 miljoen euro

Gabriel Iglesias - die ook bekend staat om zijn bijnaam Fluffy - is één van de meest bekeken komieken op YouTube, met maar liefst 365.000.000 views op zijn kanaal. Toch is het vooral dankzij de grote deal die hij vorig jaar met Netflix sloot dat hij op de lijst van Forbes komt te staan. De 43-jarige Gabriel heeft getekend voor een driedelig project, bestaande uit twee stand-up specials en de comedy-serie ‘Mr Iglesias’.

5. Sebastian Maniscalco — 34,3 miljoen euro

Niet slecht voor iemand die eerst in bowlingbanen optrad als komiek. Sebastian Maniscalco’s eerste Netflix-special ‘Stay Hungry’ ging in januari in première en nu, acht maanden later, is hij terug met een nieuwe show. In tegenstelling tot veel comedians is de 46-jarige Sebastian ook een uitstekende onderhandelaar: hij neemt na iedere voorstelling het merendeel van alle inkomsten mee naar huis.

4. Trevor Noah — 37,2 miljoen euro

Hoewel tv-gezichten als Trevor Noah normaal op een afzonderlijke Forbes-lijst staan, verdiende de presentator van ‘The Daily Show’ het grootste deel van zijn inkomsten met stand-up. Tijdens het afgelopen jaar begon de 35-jarige Trevor een tournee over de hele wereld, die op 70 plaatsen is gestopt. Ook bracht hij zijn Netflix-special ‘Trevor Noah: Son of Patricia’ uit.

3. Jim Gaffigan — 40 miljoen euro

Jim Gaffigan kwam op de lijst terecht dankzij zijn inventieve methode. In plaats van zijn comedy-special ‘Noble Ape’ alleen op Netflix uit te zenden, stelde Gaffigan zijn show beschikbaar om te huren, kopen en streamen op zowat alle platforms en apparaten. Het resultaat? Een goedgevulde bankrekening. “In de entertainmentindustrie is elk huis gemaakt van ijs, en ze zijn aan het smelten,” vertelde hij aan Forbes. “Dus je kan maar beter zelf een nieuw huis bouwen.”

2. Jerry Seinfeld — 54,6 miljoen euro

Volgens Forbes was Jerry Seinfeld de afgelopen jaren het vaakst de best betaalde komiek, maar de inkomsten van de King of Comedy daalden dit jaar aanzienlijk. Hij verdiende 18,3 miljoen euro minder dan in 2018. Maar gezien streamingdienst Hulu hem nog steeds rechten betaalt voor de heruitzendingen van ‘Seinfeld’, staat de rekening van de 65-jarige Jerry nog lang niet in het rood.

1. Kevin Hart — 78,6 miljoen euro

Kevin Hart staat voor de tweede keer op nummer één op de Forbes-lijst. Hij was ook in 2016 de best betaalde komiek van het jaar. Grote sponsordeals met merken als Mountain Dew en de Amerikaanse bank Chase zorgden voor de felbegeerde eerste plaats. Ook zijn Netflix-special ‘Kevin Hart: Irresponsible’ en zijn wereldwijde tournee gaven zijn inkomsten een flinke duw.