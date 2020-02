Samen Jezus volgen en geen gsm’s in de slaapkamer: Hailey Baldwin openhartig over huwelijk met Justin Bieber BDB

Model Hailey Baldwin (23) geniet van de gewone dingen in het leven met kersverse echtgenoot Justin Bieber (25). Hun favoriete bezigheden? Knuffelen, spelen met hun katten Sushi en Tuna en herhalingen van 'Friends' bekijken.

Hailey vertelde over haar prille huwelijksleven in het magazine ELLE. “Ik ben liever thuis dan op feestjes. We genieten er erg van om te knuffelen en ‘Friends’ te bingewatchen”, vertelt het model. “Ik probeer ook vaker te lezen en niet de hele tijd op m’n smartphone te zitten. In de slaapkamer hebben we trouwens een regel: geen gsm’s in bed tenzij het echt heel dringend is.”

Het koppel had een eerste huwelijksceremonie in 2018, maar het officiële feest volgde pas vorig jaar in september. De twee leerden elkaar kennen in 2009 tijdens één van de concerten van de popster. Tussen 2014 en 2018 hadden ze een knipperlichtrelatie. Daarna werd het snel serieus tussen het koppel.

Gezondheidsproblemen

“Toen ik Bieber opnieuw tegen het lijf liep enkele jaren geleden was ik ervan geschrokken dat hij zo volwassen was geworden”, vertelt Hailey. “Ik was zelf ook veel veranderd. We hadden wat moeilijkheden in het verleden, maar ik ben altijd veel om hem blijven geven. Het heeft even geduurd om onze problemen te overwinnen, maar het was het allemaal waard. Justin is een geweldige man en een goeie levenspartner. Er is niemand anders met wie ik m’n dagen zou willen doorbrengen. Ik prijs me erg gelukkig.”

Baldwin geeft wel toe dat de gezondheidsproblemen van Bieber hun prille huwelijk onder druk zetten. “Toen we net samen waren, moesten we nog volop ontdekken hoe we ons leven vorm zouden geven. Op dat moment was Justin erg ziek. Hij had de ziekte van Lyme, maar dat wisten we een hele tijd niet. Het was een onzekere periode waarbij Justin van de ene doktersafspraak naar de andere moest. De harde reacties van de buitenwereld maakten het extra lastig. Volgens buitenstaanders zat hij aan de drugs en dat heeft ons gekwetst. Ik probeerde hem zo goed mogelijk te helpen, maar dat was niet altijd evident. In die periode een trouwfeest organiseren, zorgde dan ook voor extra druk.”

Christelijk

Verder stond Hailey ook even stil bij de steun die het koppel in hun geloof vindt. Zowel het model als Bieber is erg christelijk. “Dat we ook dat aspect van ons leven met elkaar kunnen delen, is niet te onderschatten”, vertelt ze. “Samen Jezus volgen, is volgens mij zelfs het belangrijkste deel van onze relatie. Het betekent alles voor me.”