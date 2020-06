Samantha Ware haalt uit naar ex-’Glee’-collega Lea Michele: “Je maakte van mijn eerste tv-optreden een hel” SDE

02 juni 2020

16u41 0 Celebrities Voormalig ‘Glee’-actrice Lea Michele (33) wilde op sociale media haar steun uitspreken voor de Black Lives Matter-beweging, maar haar bericht schoot bij ex-collega Samantha Marie Ware (28) in het verkeerde keelgat. Het is trouwens niet de eerste keer dat Lea kritiek krijgt van haar voormalige collega’s.

“George Floyd verdiende dit niet. Dit was geen alleenstaand incident en dat moet eindigen. #BlackLivesMatter.” Dat was het bericht dat actrice Lea Michele, die momenteel zwanger is van haar eerste kindje, de wereld instuurde. Op het eerste gezicht vrij onschuldig, maar haar voormalige ‘Glee’-collega Samantha Marie Ware zag toch reden genoeg om naar Lea uit te halen. “Haha, weet je nog hoe je van mijn eerste televisie-optreden een hel maakte? Want ik zal het nooit vergeten”, schreef Samantha, die zich als Afro-Amerikaanse al jaren inzet voor de organisatie Smart Brown Girl, op Twitter. “Ik geloof dat je aan iedereen vertelde dat je in mijn pruik zou schijten, als je de kans kreeg. Samen met nog enkele andere traumatische micro-agressies zorgde dat ervoor dat ik mijn carrière in Hollywood in vraag stelde.” Samantha kreeg heel wat steun van haar voormalige ‘Glee’-collega’s, waaronder Amber Riley en Alex Newell, die met toepasselijke GIFS op haar bericht reageerden. En Dabier Snell schreef op Twitter: “Meid, ik mocht van jou niet aan tafel zitten met andere castleden omdat ik ‘daar niet thuishoorde’. Fuck you, Lea.”

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA SAMEYAAAAAA(@ Sammie_Ware) link

Het is niet de eerste keer dat iemand van de cast naar Lea uithaalt. In haar biografie ‘Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up', schreef Naya Rivera - die cheerleader Santana speelde: “We hebben allebei een sterke wil en zijn competitief - niet alleen tegenover elkaar, maar met iedereen - en dat is geen goede combinatie. Toen veranderde Santana van een achtergrondpersonage in iemand met grotere verhaallijnen en meer schermtijd. Ik denk dat Rachel - eeuh, ik bedoel Lea - het niet echt fijn vond om de schijnwerpers te delen. Als ik over iets of iemand klaagde, nam ze aan dat ik over haar slecht praatte. Al snel begon ze me te negeren en uiteindelijk zei ze gedurende seizoen 6 helemaal niets meer tegen me. Lea en ik waren zeker niet de beste vrienden, en ik betwijfel of we ooit samen op haar zetel zullen zitten om boerenkool te eten.”

Lea heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd.

Lees ook:



10 jaar na de start van ‘Glee’: bekijk alles opnieuw op Netflix

‘Glee’-actrice Lea Michele bevestigt zwangerschap en toont babybuikje op Instagram