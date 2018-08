Sam Smiths opmerking over Michael Jackson valt niet in goede aarde: "Leer jij eerst maar eens een tour afmaken, eendagsvlieg die je bent" LVA

14 augustus 2018

04u26

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Een ogenschijnlijk onschuldige opmerking, gemaakt in het bijzijn van vrienden, heeft voor Sam Smith behoorlijk slecht uitgepakt. De zanger werd gefilmd terwijl hij op een boot zat met onder andere Adam Lambert, terwijl het nummer Human Nature van Michael Jackson werd gedraaid. "Ik ben geen fan van Michael Jackson, maar dit is een goed nummer," aldus Sam.

Adam postte het filmpje later op zijn Instagram en zorgde daarmee voor een stortvloed aan kritiek op Smith. Woedende MJ-fans reageerden op de opmerking van de zanger. Onder andere Stephanie Mills, een ex van The King of Pop en zelf een bekende Amerikaanse r&b-zangeres, haalde Smith genadeloos door het slijk.

"Haal het niet in je hoofd om kritiek te hebben op Michael Jackson. Je mocht willen dat je zoveel platen verkocht had en zo goed als hij was. Ik word doodmoe van mensen zoals jij die onze muziek en onze artiesten bestuderen en vervolgens zeggen dat je het niks vindt. Leer jij eerst maar eens een tour afmaken, eendagsvlieg die je bent. Als je zo groot bent als Michael Jackson, mag je misschien eens je mond opentrekken."

'Arrogant, respectloos en dom'

Ook TJ, een van de neefjes van de legendarische zanger, liet van zich horen. "Sam Smith heeft carrière gemaakt door r&b- en soul nummers te zingen. Dus om dan recht in een camera te roepen dat je een van de grondleggers van deze stroming niks vindt; dat is arrogant, respectloos en dom. Iedereen heeft een mening maar om iemand af te zeiken die de weg voor jou en je muziek heeft vrijgemaakt...dat kan niet."

TJ voegde er nog aan toe dat het prima is dat Smith de muziek van zijn overleden oom niet goed vindt, maar dat hij dat niet op camera kan zeggen. "Hij had kunnen weten dat dit filmpje meteen viral zou gaan. En daarmee toon je nul respect voor een klassieke Motown-artiest.

Smith heeft vooralsnog niet gereageerd op de ontstane commotie.