Sam Smith wil een oudere man daten na breakdown tijdens quarantaine MVO

27 april 2020

12u53 0 Celebrities Sam Smith (27) heeft onthuld dat die graag een oudere man zou daten. Dat realiseerde de zanger zich tijdens de lockdown. Smith was single tijdens de quarantaine en voelde zich naar eigen zeggen zo alleen dat die ging dromen van gezelschap.

Daarom is Sam nu actief op de exclusieve datingapp Raya, die enkel de allerrijksten en de bekendste mensen ter wereld toelaat. Smith heeft zelfs al een ‘digitale relatie’ gehad, zoals die ze zelf noemt. “Je zit opeens in lockdown en dan denk je: oh my god, ik ben single! En dan ga je naar datingsites... In het begin valt dat tegen. Maar op den duur geraak je gehecht aan die mannen en vorm je relaties over de telefoon. Dat is een gevaarlijk pad om te bewandelen.” Hun drang om liefde te vinden kwam er na hun breakdown aan het prille begin van de lockdown, waarvoor die veel kritiek kreeg van volgers op sociale media. “Je zit in een villa van 12 miljoen”, klonk het. “Waarom zit jíj te huilen terwijl er mensen vastzitten in een kleine studio zonder tuin?”

Volgens Sam kwamen die negatieve gevoelens er uit eenzaamheid. “Ik denk dat ik nu iemand die ouder is wil daten. Iemand waar ik op kan vertrouwen. Ik wil vooral de romantiek terug.” Sams laatste relatie was met ‘13 Reasons Why’-ster Brandon Flynn (26), met wie die in 2018 uit elkaar ging.