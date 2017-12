Sam Smith onthult: hoort hij bij team Taylor Swift of team Kim Kardashian? MVO

Sam Smith deed een paar verrassende onthullingen in 'Watch What Happens', het praatprogramma van presentator Andy Cohen. Hij had het onder andere over de vete tussen Kim Kardashian en Taylor Swift. Tegen de verwachtingen in koos hij niet de kant van Taylor. "Het wordt gezegd dat wij elkaar goed kennen, maar dat is helemaal niet zo. Ik ken Kim beter dan ik Taylor ken."

