Sam Smith is zeker dat die corona heeft gehad MVO

18 april 2020

13u20

Bron: ANP 0 Celebrities Zanger Sam Smith (27) is er zeker van dat die besmet is geraakt met het coronavirus, al is die niet getest. Hun sterke vermoeden (Sam wenst niet gekenmerkt te worden als ‘hij’ of ‘zij’ gezien hij zich vrouw noch man voelt, nvdr) is gebaseerd op een zelfdiagnose, vertelt de 27-jarige Britse zanger.

“Ik ben niet getest, maar ik weet dat ik het heb gehad. Ik ga er gewoon van uit, omdat alles wat ik over het virus lees er op wijst. Dus ja, ik ben er zeker van dat ik het had.” Sam vertelt in een podcast voor Apple Music dat die symptomen van Covid-19 kreeg nog voordat het Verenigd Koninkrijk maatregelen had genomen tegen de verspreiding van het virus. Hun zus had dezelfde symptomen. Beiden gingen ze drie weken in zelfisolatie om de rest van hun familie te beschermen. “We hebben een oma op leeftijd, we wilden geen risico lopen.”

Inmiddels is de artiest aan het herstellen, al gaat dit ten koste van hun creativiteit. “Toen de rest van het land in lockdown ging, krabbelde ik weer op. In het begin voelde ik de drang om te zingen, om in de woonkamer mee te zingen met nummers van Corinne Bailey Rae en Stevie Wonder, maar na een week wilde ik niet meer zingen.”

Sam besloot onlangs de release van hun derde album uit te stellen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de plaat op 5 juni zou verschijnen, maar dat wordt uitgesteld naar een later moment dit jaar. Ook de titel ‘To Die For’ wordt aangepast. Sam vindt het niet gepast om tijdens de coronacrisis met een album te komen.

Eerder kwam Sam nog in opspraak omdat die naar eigen zeggen een ‘quarantaine breakdown’ had in zijn villa van 12 miljoen dollar. Iets waar vele mensen niet mee konden lachen. “Sommige mensen zitten vast in een krot, jij woont in een villa. Ga ergens anders huilen”, klonk het op sociale media.

LEES OOK

Huilen in miljoenenvilla’s of ‘niet meedoen’ aan social distancing: wereldvreemde celebs blunderen in tijden van corona (+)