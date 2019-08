Sam Smith heeft eindelijk vrede met zichzelf: “Met dank aan anderhalf jaar therapie” SDE

Hoewel Sam Smith nog altijd worstelt met zijn zelfbeeld en zelfvertrouwen, gaat het dankzij therapie wel steeds beter. Dat zegt de 27-jarige zanger in een lange post op Instagram.

“Ik zit hier op mijn eerste vakantie in een hele lange tijd, en ik kijk terug op anderhalf jaar therapie en wat naar alle waarschijnlijkheid het meest uitdagende jaar is geweest in mijn korte 27-jarige leven", schrijft Sam Smith op Instagram. “Ik heb de laatste zes maanden zoveel bekeken en gelezen in een poging om alle rotzooi in mijn hoofd op een rijtje te krijgen. Ik heb geprobeerd om manieren te vinden om al mijn problemen te organiseren, zodat ze georganiseerd zitten in folders en dozen, zodat ze me nooit meer zullen achtervolgen of beïnvloeden. Maar langzaamaan begin ik te beseffen dat de woorden hierboven (‘I am enough’ - Ik ben genoeg) de enige woorden zijn die er echt toedoen.”

De zanger vervolgt: “De rotzooi in je hoofd is geen rotzooi. Het is wie je bent. Door constant te proberen om te veranderen en perfectie en een leven zonder pijn na te streven, zorg je alleen maar voor meer pijn. Dat besef ik nu.”

Smith hoopt dat zijn eerlijke woorden anderen kunnen inspireren. “Ik weet dat we allemaal wel eens met zware dingen worstelen. En het geeft mij troost om naar de woorden van anderen te luisteren. Dus hopelijk kan ik af en toe die vreemdeling voor jullie zijn.” En hij heeft ook nog wat advies voor zijn volgers: “Zeg elke ochtend en avond voor je gaat slapen, tegen jezelf in de spiegel dat je goed genoeg bent. Ik ga net hetzelfde doen.”