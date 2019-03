Sam Smith had al een liposuctie op zijn twaalfde: “Ik had echt borsten, het was verschrikkelijk” TK

17 maart 2019

11u38

Bron: I Weigh 0 Celebrities Sam Smith heeft in zijn jeugd lang geworsteld met zijn identiteit. De zanger overwoog zelfs een geslachtsoperatie, onthulde hij in een gesprek met actrice Jameela Jamil voor haar ‘I Weigh’-serie. Daarnaast vecht hij al heel zijn leven tegen de overtollige kilo’s.

De zanger zegt dat hij non-binair en een genderqueer is. "Dat is wanneer je je niet identificeert met een bepaald geslacht. Je bent een mix van verschillende dingen", legt de 26-jarige zanger uit. "Je bent je eigen speciale creatie.” De vrouwelijke kant van de Brit overheerste zelfs enige tijd en daardoor ontstond de vraag of hij niet van geslacht zou willen wisselen. "Soms zat ik daar dan en vroeg ik me af: 'wil ik een geslachtsoperatie?' Het is iets waar ik nog wel eens aan denk, maar ik denk niet dat ik dat ooit zou doen.”

Liposuctie

Smith werd in zijn jeugd ook zwaar gepest. “Ik heb al sinds ik me kan herinneren problemen met de relatie met mijn lichaam", klinkt het. “Ik was al mollig toen ik vijf jaar oud was, en het werd daarna alleen maar echter. Ik vroeg al op mijn achtste aan mijn mama om excuusbriefjes te schrijven voor de zwemles.” Op zijn twaalfde trok hij naar een dokter. “Toen bleek dat ik meer oestrogeen had dan andere jongens, waardoor ik echte borsten had. Ik onderging toen een liposuctie.”

Hij was gelukkig met de ingreep, al bleef het effect niet lang duren. “Binnen de twee weken was het er alweer bij, omdat ik niet goed kon omgaan met eten. En een liposuctie op je twaalfde is erg ingrijpend. Het zorgde ervoor dat ik alleen maar meer gepest werd en nog onzekerder werd.” Hij herinnert zich ‘vreselijke incidenten’ op school. “Er was een klasgenoot die mijn ‘borsten’ vastnam en ermee begon te spelen. Het was echt verschrikkelijk.”

De afgelopen jaren werkte de zanger hard aan zijn lichaam. “Ik stuurde mijn trainer dan foto’s van Tom Hardy en zei dat ik op hem wilde lijken. Maar dat zal nooit lukken, omdat ik zo'n vrouwelijk lichaam heb. Als ik bijkom, is dat op plaatsen waar een vrouw bijkomt. Er zit gewoon veel vrouw in mij.”

Bekijk hieronder het hele interview: