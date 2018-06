Sam Smith en '13 Reasons Why'-acteur uit elkaar MVO

28 juni 2018

06u46

Bron: ANP 1 Celebrities Zanger Sam Smith en acteur Brandon Flynn zijn niet langer een stel. Volgens The Sun hebben de twee gezamenlijk besloten een punt te zetten achter hun relatie.

Sam en Brandon, die vooral bekend is door zijn rol in serie '13 Reasons Why', waren sinds oktober bij elkaar. Eind vorig jaar deelden ze voor het eerst foto's van elkaar op sociale media. De zanger zou een flink aantal van die kiekjes inmiddels verwijderd hebben. De Britse krant meldt dat hij kapot is van de breuk, vooral omdat hij met Brandon zijn eerste betekenisvolle relatie zou hebben gehad.

De zanger (26) en de acteur (24) zouden hun relatie hebben beëindigd omdat ze te weinig tijd voor elkaar hebben. "Ze zijn echt voor elkaar gevallen. Maar ze zijn allebei zo druk met hun carrière dat het helaas niet is gelukt", aldus een insider.