Sam Smith danst in ondergoed: “Ik voel me opgeblazen, dus post ik maar een selfie!” SD

03 april 2019

13u44 0 Celebrities De Britse zanger Sam Smith (26) verstopt zijn lichaam niet langer. Nadat hij eerder al bekende dat hij als twaalfjarige een liposuctie onderging, postte hij nu enkele filmpjes op Instagram waarop hij in niets meer dan een witte onderbroek en een paar sokken de pannen van het dak danst.

“Ik voel me opgeblazen en vies na mijn vlucht”, schrijft Sam Smith bij een eerste foto op Instagram waarop hij halfnaakt te zien is. “Dus ik dacht dat ik snel even een spiegel-selfie online zou zwieren van mijn sexy opgezwollen borstjes, aangezien we toch vrienden zijn. Eindelijk.”

De ‘Dancing With A Stranger’-zanger zette nog twee andere filmpjes online. In een eerste filmpje danst hij in ontbloot bovenlijf op een nummer van Camilla Cabello, in het tweede draagt hij enkel een witte onderbroek en een paar witte sokken en haalt hij het beste catwalkmodel in zichzelf naar boven.

In maart vertelde Sam Smith al hoe hij zich in het verleden onzeker had gevoeld over zijn gewicht. “Toen ik een kind was, vijf of zes, was ik mollig. Dat werd alleen maar erger, en ik verzamelde erg veel gewicht in mijn borststreek. Toen ik elf jaar oud was, ging ik naar de dokter. Ik was zo zelfbewust dat mijn gemoedstoestand en mijn leven als tiener daar elke dag door beïnvloed werden. Bleek dat ik heel wat oestrogeen in mijn torso vasthield; ik had echte borsten. Ik kreeg dus een liposuctie toen ik amper twaalf jaar oud was. Toen was ik daar erg blij om.” Maar het effect bleef niet duren. “Binnen de twee weken was het verloren gewicht er alweer bij, omdat ik niet goed kon omgaan met eten.” In 2015 verloor de Oscar-winnaar dan 25 kilogram na een gezond dieet.

MUITO CAMILIZER! Sam Smith dançando "OMG" da Camila Cabello no Instagram Story. 😂💚 pic.twitter.com/gtFU7MI5s1 Sam Smith Brasil(@ samsmithbrasil) link

UMA DIVA! Sam Smith postou esse vídeo ouvindo "Sorry Not Sorry" no Instagram Story. 💕 pic.twitter.com/IVeS2uLZw4 Sam Smith Brasil(@ samsmithbrasil) link