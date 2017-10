Sam Gooris bereidt zich voor op 'De Slimste Mens': "Met mijn kinderen wordt niet gelachen" TK

10u31

Bron: TV Familie 0 VIER De Slimste mens - Sam Gooris Celebrities Vorig jaar kon je Sam Gooris opmerken tussen de deelnemers van 'De Slimste Mens', maar dit jaar wordt hij gepromoveerd tot jurylid. Hij ziet het helemaal zitten, vertelt hij in TV Familie. Al zijn er ook enkele regels waar de makers zich moeten aan houden.

Straks neemt Sam Gooris plaats naast oude rotten in het vak als Jeroom en Philippe Geubels. Nerveus is hij echter niet. "Mannekes zeg, wáárom zou ik daar in godsnaam nerveus voor zijn? Ik ga gewoon mezelf zijn, zoals altijd. En voor de rest: we zien wel, hé." Hij zei meteen 'ja' toen Erik hem vroeg. "Ik was vorig jaar kandidaat in 'De Slimste Mens', en het leek mij wel tof om eens in de jury te zitten. Tijdens 'mijn' aflevering vorige keer waren Karen Damen en Marc-Marie Huijbregts de juryleden. En amai, ik heb toen zo hard met hen gelachen... Dus ja, ik heb direct 'ik doe het' tegen Erik gezegd."

Dat er wel wat kritiek zal volgen van de kijkers, deert hem niet. "Ik ben daar allemaal totáál niet mee bezig. Als mensen mij leuk vinden, des te beter. Vinden ze mij een onnozel manneke, dan is dat maar zo. Ik ga me niet anders voordoen om toch maar bij iedereen in de smaak te vallen." Er zijn wel grenzen aan zijn goed humeur. "Kijk, ik kan veel verdragen, maar als er een kwetsende mop over mijn kinderen wordt gemaakt... Dát kan ik niet hebben. Dan trap ik het af. Ik heb ervoor gekozen om in de spotlights te staan, en ik koester dat al sinds de dag dat ik mijn eerste singletje mocht opnemen. Maar mijn kinderen staan níet op een podium. Zij zoeken de aandacht ook niet op, dus ik vind niet dat zij op eender welke manier het slachtoffer van mijn bekendheid mogen zijn."

Shania (17) en Kenji (15) zijn voorbeeldkinderen, wil hij wel nog kwijt. "Ik ben fier dat ze zijn uitgegroeid tot toffe en respectvolle mensen. 't Zijn ook totaal geen rebelse pubers of zo. Heel anders dan 'de papa' vroeger, amai. (lachje) Kelly en ik, we mogen onze twee pollekes kussen met zulke kinderen."

