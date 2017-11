Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen spelen een rolletje in De Kotmadam DBJ

18u11

Bron: Medialaan 1 Dieter Bacquaert Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen op de Story Awards Celebrities Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen hebben een rolletje beet in De Kotmadam. Het Qmusic-ochtendduo had vorige week hun eerste repetitie en deze namiddag werden ze verwacht op de set voor de opname. Sam en Heidi spelen zichzelf in de aflevering.

Het duo belde vanmorgen even met ‘Kotmadam Jeanne’ Katrien Devos en zij was er na de repetitie vrij gerust in dat Heidi het goed zou doen, bij Sam had ze nog wat twijfels zei ze al lachend: “Het is een beetje pijnlijk om te zeggen wat ik er eerlijk van denk nu Sam er bij zit. Laat ons zeggen dat we ons best gaan doen om Sam op te heffen naar een niveau waarin alle Oscars van de tafel gaan vallen. We gaan onmiddellijk voor goud. Sam, we gaan jou koste wat het kost op het niveau van Heidi krijgen.”

Wanneer de aflevering te zien zal zijn is nog niet bekend.