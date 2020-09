Sam Asghari neemt het op voor “authentieke” vriendin Britney Spears SDE

06 september 2020

16u18

Bron: People 0 Celebrities Sam Asghari (26) heeft van zich laten horen. Op sociale media haalde het model uit naar critici van z'n vriendin, Britney Spears (38).

De Instagram-pagina van Britney Spears is al lange tijd onderwerp van gesprek bij haar fans. Filmpjes waarin ze met een afwezige blik in haar ogen enkele danspasjes doet, massa’s gelijkaardige foto’s die na elkaar op het account verschijnen ... Fans stellen zich aan de hand van die beelden vragen over de mentale gezondheid van de zangeres. Zo ook de Canadese schrijfster Kelly Oxford. Op een van de recente video’s van Britney reageerde ze: “Deze account is eindelijk te eng geworden voor me."

Dat liet Sam Asghari, al drie jaar de partner van de zangeres, zich niet zomaar zeggen. In een reactie schreef hij: “Wat is er zo eng aan de grootste superster ter wereld die gewoon zichzelf is (authentiek, grappig en nederig), zonder zich iets aan te trekken van wat anderen denken? We hebben meer mensen zoals zij nodig, en minder Karen’s", klonk het, waarmee het model verwijst naar het archetype van de vrouw van middelbare leeftijd, die onuitstaanbaar en veeleisend is. “Oh ja, Instagram heeft zo'n tien jaar geleden een knopje geïnstalleerd waar je op kan drukken als je iemand niet meer wil volgen", voegde Sam er nog fijntjes aan toe.

Britney zelf vertelde een tijdje geleden een gelijkaardig verhaal: “Ik begrijp dat sommige mensen m’n berichten niet leuk vinden of ze zelfs niet begrijpen”, schreef ze toen op Instagram. “Maar dit ben ik als ik blij ben. Dit is hoe ik echt ben.” Ze voegde eraan toe: “Ik wil mensen inspireren om hetzelfde te doen en gewoon jezelf te zijn zonder anderen steeds te willen pleasen. Dat is de sleutel tot geluk!”

De zangeres is de laatste tijd steeds vaker onderwerp van gesprek. Niet alleen omwille van haar Instagram-account, maar ook omdat ze steeds opvallendere pogingen onderneemt om een nieuwe bewindvoerder aan te stellen, een rol die al zo’n twaalf jaar door haar vader Jamie wordt vervuld. “Britney wil nog altijd dat de bewindvoering op een bepaald moment zal stoppen”, klonk het in People. “Maar veel dringender is dat ze niet wil dat haar vader als enige bewindvoerder aanblijft."

