Salma Hayek tekent productiedeal met HBO Max SDE

19 juni 2020

17u48

Bron: ANP 0 Celebrities Salma Hayek (53) gaat met haar productiebedrijf Ventanarosa in zee met HBO Max, dat haar een tweejarig 'first look'-contract aanbood. Dat houdt in dat elke productie die Hayeks bedrijf maakt, als eerste bij HBO Max wordt aangeboden om te kijken of het verder ontwikkeld kan worden. Dit meldt The Wrap.

"We zijn ontzettend blij om bij deze club te mogen horen. Hun team van gepassioneerde, getalenteerde en open minded mensen past uitstekend bij de missie die wij hebben om diverse en inclusieve televisie te maken," aldus Salma.

De actrice richtte Ventanarosa in 1998 op en produceerde onder meer de film ‘Frida’, die twee Oscars won. Ook was ze producer van de televisieserie ‘Ugly Betty’, met America Ferrara in de hoofdrol.