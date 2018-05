Salma Hayek: "Hollywood is positief aan het veranderen ten opzichte van vrouwen" MVO

14 mei 2018

09u19

Bron: ANP 0 Celebrities Volgens Salma Hayek is Hollywood enorm aan het veranderen ten opzichte van vrouwen. De actrice sprak tijdens het filmfestival in Cannes over de periode na het #MeToo schandaal en heeft naar eigen zeggen moeite om met haar productiebedrijf aan de vraag om vrouwen te kunnen voldoen. "Ik kan simpelweg niet genoeg vrouwelijke schrijvers of regisseurs vinden," aldus Salma.

Ondanks het feit dat er nog een hoop moet gebeuren om gelijkheid te creëren, zoals bijvoorbeeld het instellen van gelijke salarissen voor vrouwen en mannen, gloort er hoop aan de toekomst volgens de actrice. "Mannen moeten zich hierop nog een beetje instellen en dat kost tijd. Maar er is al ontzettend veel veranderd, ten positieve, en daar mogen we best wel trots op zijn."

Hayek is een van de gezichten die zich in een vroeg stadium aansloot bij de Times Up-beweging, om zo meer gelijkheid voor vrouwen te realiseren. Ook was ze een van de vrouwen die zei onheus bejegend te zijn door Hollywoodproducent Harvey Weinstein.