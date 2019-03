Salma Hayek hekelt kritiek op haar huwelijk: “Jullie zijn racistisch” KD

Salma Hayek (52) noemt iedereen die haar huwelijk met miljardair François-Henri Pinault (56) in twijfel trekt racistisch. Die scherpe kritiek uitte ze woensdag in een gesprek met tijdschrift Town & Country. Salma is sinds 2009 getrouwd met de miljardair. Het stel heeft samen een dochter van 11 jaar.

"Veel mensen reageerden geschokt toen ze hoorden met wie ik trouwde", zegt de Amerikaans-Mexicaanse actrice. "Sommigen zijn nu zelfs geïntimideerd door mij. Dat is in feite een vorm van racisme: zij kunnen het simpelweg niet geloven dat een Mexicaanse het leven leidt dat ik heb, en ze zijn daardoor ongemakkelijk bij mij in de buurt.”

Zelf kon Hayek zich geen beter huwelijk wensen. "Ik kan bij hem in de buurt zijn wie ik wil zijn, ik krijg niet het gevoel dat hij me wil beperken." Hoe de twee elkaar leerden kennen, wil de actrice niet zeggen. "Het is zo'n romantisch, geweldig verhaal, maar het is van mij”, klinkt het.

Salma Hayek is een van de gezichten die zich in een vroeg stadium aansloot bij de Time’s Up-beweging, om zo meer gelijkheid voor vrouwen te realiseren. Ook was ze een van de vrouwen die zei onheus bejegend te zijn door Hollywoodproducent Harvey Weinstein.