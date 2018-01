Salma Hayek dankbaar voor steun na dood hond: "Jullie woorden doen me deugd" MVO

19 januari 2018

07u30 0 Celebrities Via Instagram bedankt Salma Hayek haar volgers voor de steun die ze ontving, nadat ze eerder bekend maakte dat haar geliefde hond Lupe was overleden. "Ik ben echt geraakt door al jullie woorden. Jullie support doet me enorm goed, ik heb nog nooit zoveel comments gehad op een post. Misschien heb ik niet de meeste volgers, maar ik heb wel de beste van de wereld. Dank!", schrijft Salma onder een foto van haar overleden viervoeter.

Eerder postte ze een foto van haar samen met Lupe, met daarbij de verdrietige tekst: "Met een hart gevuld met liefde en pijn, moest ik afscheid nemen van mijn Lupe. Ik ben zo dankbaar voor de achttien jaar dat ze mijn leven heeft verrijkt met haar grote geest. Ik heb geen woorden of tranen om te beschrijven hoeveel ze voor me betekent. Ik wens haar toe dat ze vrijuit mag rennen met mijn hondjes die al op haar wachten in de hondenhemel."

Salma is een fervent dierenliefhebber en bezit naast nog zeven andere honden, ook nog vijf paarden, vier alpaca's, een kat, vijf papegaaien, twee vissen, een hamster, twintig kippen, kalkoenen en konijnen.

I am so moved be all your beautiful words your loving support has lift me up I have never had so many comments. I may not have the most followers but I certainly have the best in the world. Thank York 💜🙏. Me siento muy conmovida por sus hermosas palabras. Me han levantado el animo con su cariño y apoyo. Nunca había tenido tantos comentarios. Quizá no tengo la mayor cantidad de seguidores pero definitivamente tengo los mejores del mundo. Los quiero 🐶💕 Een foto die is geplaatst door null (@salmahayek) op 18 jan 2018 om 21:28 CET

With my heart filled with love and pain I had to say goodbye to my Lupe. I am so grateful for the 18 years she enriched my life with her great spirit. I have no words or tears to describe how much she meant to me. May she run free with my pack of dogs that are already waiting for her in dog heaven Con el corazón lleno de amor y dolor le dije adiós a mi Lupe. Le estoy muy agradecida por enriquecer mi vida con su grandioso espíritu por 18 años. No tengo palabras ni lágrimas que describan lo que ella fue para mí. Correrá libre con mis otros perros que ya la esperaban en el paraíso canino #dog #bff #doglover Een foto die is geplaatst door null (@salmahayek) op 17 jan 2018 om 20:25 CET