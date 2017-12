Salma Hayek (51) showt ongelofelijk figuur op Instagram Koen Van De Sype

20u39

Bron: Instagram 149 Instagram De foto die Salma Hayek gisteren op Instagram postte. Celebrities “Ik hou van de oceaan. #zonderfilter.” Dat is wat actrice Salma Hayek gisteren bij een vakantiefoto schreef die ze voor haar 5.4 miljoen fans op Instagram postte. En ze werd overladen met complimentjes over haar erg strakke figuur.

Op de foto is Hayek te zien in een paarse bikini, met een zonnebril en strohoed op het hoofd. Ze is aan boord van een boot, waarmee ze onder meer walvissen ging spotten.

Op amper een dag tijd haalde het beeld bijna 350.000 likes. En de commentaren waren unaniem bewonderend. “Hoe mooi” en “Simpelweg spectaculair”, klinkt het onder meer. “Meisje, je ziet er fantastisch uit. Ik hoop dat ik er op die leeftijd ook nog zo hot uitzie als jij.” En “Het moment dat iemand van 30 jaar ouder er 30 keer beter uitziet dan jij.”

De foto komt twee weken nadat de actrice filmproducent Harvey Weinstein publiekelijk beschuldigde van ongewenst seksueel gedrag. In een opiniestuk in The New York Times met als titel ‘Harvey Weinstein is ook mijn monster’ vertelde ze hoe hij haar om orale seks vroeg. En hoe hij ermee dreigde de afwerking van haar film Frida tegen te houden als ze er geen lesbische naaktscène van zichzelf in zou steken.