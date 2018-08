Salma Hayek (51) deelt make-uploze selfie en ze ziet er nog steeds geweldig uit DBJ

09 augustus 2018

20u03

Bron: Instagram 0 Celebrities Actrice Salma Hayek (51) omarmt natuurlijke schoonheid en dat maakt ze duidelijk op Instagram. Ze plaatste een prachtige selfie online waarop ze geen make-up draagt.

Op de selfie die Salma Hayek op Instagram plaatste, droeg de Amerikaans-Mexicaanse actrice geen make-up. De ster uit 'Once Upon a Time in Mexico' is ondertussen 51 jaar oud en heeft een dochter Valentina (10) samen met haar man François-Henri Pinault.

Hoewel haar make-uploze gezicht het grootste deel van de foto inneemt, is ook duidelijk te zien dat Hayek nog steeds beschikt over een 'killer'-body. #nofilter #noretouching, schrijft ze bij haar plaatje.

#nofilter #noretouching Een foto die is geplaatst door null (@salmahayek) op 08 aug 2018 om 19:34 CEST

Niet voor het eerst

Het is niet de eerste keer dat de actrice imponeert met haar looks op Instagram. “Ik hou van de oceaan. #zonderfilter.” Dat is wat actrice Salma Hayek afgelopen winter bij een vakantiefoto schreef die ze voor haar 5.4 miljoen fans op Instagram postte. En ze werd overladen met complimentjes over haar erg strakke figuur.

Op de foto is Hayek te zien in een paarse bikini, met een zonnebril en strohoed op het hoofd. Ze is aan boord van een boot, waarmee ze onder meer walvissen ging spotten.

I adore the ocean 🌊 adoro el mar. #ocean #nature #nofilter Een foto die is geplaatst door null (@salmahayek) op 30 dec 2017 om 00:47 CET