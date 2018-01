Sally-Jane Van Horenbeeck en Robert de la Haye baten Thais restaurant uit: "Al ons geld zit in deze zaak" CD

23 januari 2018

07u15 0 Celebrities Als koppel een eigen zaak uit de grond stampen: het is een serieuze relatietest. Dat ondervinden Sally-Jane Van Horenbeeck (46) en Robert de la Haye (52) aan den lijve. Ze kenden een bijzonder moeilijke start met de opening van hun Thais restaurant, maar hun liefde voor elkaar bleef gelukkig overeind. Ze vertellen hun verhaal in Story.

Van de set naar de keuken. Voor actrice Sally-Jane Van Horenbeeck, die jaren- lang Peggy speelde in de Eén-soap Thuis, is het maar een kleine stap. Begin december openden zij en haar man, acteur Robert de la Haye, het Thaise restaurant SiamSally in het hartje van Borgerhout. "Alle begin is moeilijk, maar we mogen zeker niet klagen", zegt Sally-Jane. "Er zijn dagen dat het hier wat rustiger is, maar dat geeft ons een beetje tijd om in te lopen. Mocht het hier elke dag stampvol zitten, dan liepen we onszelf misschien voorbij." Het koppel heeft vooral nood aan wat meer reclame voor hun zaak. "Als je niet weet dat we hier gevestigd zijn, dan loop je er straal voorbij", aldus Robert. "Maar anderzijds is dat ook wel plezant. Je creëert iets geheimzinnigs. De mensen stappen een andere wereld binnen. Maar als we binnenkort weer wat geld hebben, dan komt er een naambord aan de voorgevel."

Een eigen restaurant beginnen is natuurlijk een serieuze investering.

Sally-Jane: Al ons spaargeld zit in deze zaak. En voor een lening bij de bank staat ons woonhuis als borg. Dit mag dus niet mislukken.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN