Sally Field doet boekje open over ex-geliefde Burt Reynolds: "Hij was controlerend, kleinerend en stikjaloers" TDS

19 september 2018

13u51

Bron: In Pieces 0 Celebrities Sally Field (71) heeft haar memoires geschreven. In het boek, getiteld 'In Pieces', praat ze voor het eerst over de enorme afstand die er tussen haar en de in september overleden Burt Reynolds was ontstaan. Zij en de ‘Smokey And The Bandit’-acteur waren ooit geliefden, maar hun relatie liep niet bepaald over een geëffend pad.

"Hij was één van de belangrijkste personen in mijn leven, maar dat was van erg korte duur. We hebben drie jaar gedate, waarvan we twee jaar écht een relatie hadden. Maar de laatste 30 jaar heb ik hem niet meer gesproken", schrijft de actrice. "Ik merkte wel dat hij contact zocht via de pers. Dat deed hij ook al toen we nog samen waren. Het sprak dan in de media over dingen waar hij mij eigenlijk had voor kunnen bellen. Hij zat dan in een tv-programma en zei dingen als 'Sally moet weten dat...' Ja, oké dan".

De twee leerden elkaar kennen in 1977, op de set van 'Smokey and the Bandit'. "Het was zo spontaan", blikt Field terug. "Je kon het zo op onze gezichten aflezen. Maar we waren, hoe zeg je dat, verward. Want er was iets. Ik denk dat het te maken had met mijn kwaliteiten om voor iemand te zorgen, en het feit dat hij iemand nodig had om hem te zorgen."

Liefde van zijn leven

Burt Reynolds bekende eerder al dat dé grote liefde van zijn leven niet één van zijn echtgenotes was, maar Sally Field. "Ik was gevleid", zegt ze daarover. "Maar hij was een gecompliceerd man." Hun relatie was lang niet altijd rozengeur en maneschijn. Sally stelt in haar boek dat Reynolds haar controleerde, dat hij jaloers was en haar kleineerde. In het boek hint ze alsook naar fysiek geweld tijdens hun relatie.

"Hij dicteerde me wat ik wel en niet kon doen. Als we een andere man tegen het lijf liepen wist ik gewoon dat hij me in het gezicht zou knijpen om te vragen wie hij was. Hij was stikjaloers. Dat gedrag heeft ervoor gezorgd dat ik een schaduwversie werd van mezelf. Alsof ik opgesloten zat achter mijn eigen ogen, en niet meer kon praten". Ze schrijft in haar memoires dat het voelde alsof ze haar traumatische jeugd herbeleefde. Sally werd misbruikt en verkracht door haar stiefvader, van 6 tot 14 jarige leeftijd. "Maar toch probeerde ik er steeds het beste van te maken met Burt".

De actrice schrijft ook over het overlijden van 'de legendarische snor van Hollywood'. Reynolds overleed begin deze maand op 82-jarige leeftijd aan een hartaanval. Hij sukkelde ook al langer met zijn gezondheid. "Hij zal voor eeuwig een plaats in mijn hart hebben. En in mijn geschiedenis. Hij heeft op dit moment tenminste geen pijn meer", laat Sally optekenen. De actrice is wel opgelucht dat Burt niet meer in leven is nu het boek in de rekken ligt.