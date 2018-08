Sacha Baron Cohen plooit voor Sarah Palin: "Je had me Sacha, voel je je nu beter?" MVO

27 augustus 2018

10u39 0 Celebrities Het segment dat Sacha Baron Cohen met Sarah Palin filmde voor zijn show 'Who Is America?', is niet uitgezonden. De laatste aflevering van de satire was zondag op de Amerikaanse televisie te zien, maar net als in vorige episodes ontbrak het item met de oud-politica.

In het programma interviewde Baron Cohen als een aantal typetjes nietsvermoedende politici. Die lieten zich daarbij opzienbarende uitspraken ontlokken. Zo kreeg hij een aantal republikeinen zover om steun uit te spreken voor een programma waarin kleuters leren met wapens om te gaan.

Veteraan

Ook Palin was geïnterviewd voor het programma, zo maakte ze bekend nog voor de eerste aflevering werd uitgezonden. In een woedende post op Facebook liet ze weten dat ze zich erin geluisd voelde. "Je had me Sacha, voel je je nu beter? Ik sta nu op een lange lijst met Amerikaanse publieke figuren die slachtoffer zijn van de kwaadwillige, misbruikende, zieke 'humor' van de Britse 'comedian' Sacha Baron Cohen", liet ze weten. Palin was naar eigen zeggen boos, omdat haar was verteld dat ze met een oorlogsveteraan zou spreken voor een documentaire.

De voormalige vicepresidentskandidaat realiseerde zich halverwege het interview dat ze in het ooitje werd genomen en vertrok. "Hoe durven jullie mensen belachelijk te maken die ons land hebben gediend?" vroeg ze zich af in de post, die gericht was aan zowel Sacha Baron Cohen als zender Showtime en moederbedrijf CBS. De zender ontkent dat de comedian zich in het item voordeed als oud-militair.

Waarom het segment met Sarah Palin uiteindelijk niet is uitgezonden, is niet duidelijk.