Sacha Baron Cohen ontmaskert pedofiele sekskring tijdens zijn tv-programma

26 december 2018

17u20 0 Celebrities Sacha Baron Cohen (47) onthulde zopas dat een niet vertoonde scène uit zijn programma ‘Who Is America?’ werd doorgegeven aan de FBI, omdat het fragment mogelijk een aanwijzing is in een onderzoek naar een pedofiele sekskring.

Acteur Sacha Baron Cohen kwam al verschillende keren in de kijker te staan met zijn nieuwste programma ‘Who Is America?’, waarin hij het extreemrechtse gedachtengoed van Amerikaanse politici onder de loep neemt. Dat doet hij door undercover te gaan als één van zijn typetjes. Zijn meest recente wapenfeit gaat zelfs verder dan de media, helemaal tot bij de FBI.

“Eén van onze interviews was gewoon te duister om uit te zenden”, verklaart hij. “Het geeft de indruk dat er een pedofiele sekskring, met daarin een hoop gezichten uit de elite, opereert in Las Vegas.”

Minderjarige date

Hij interviewde een conciërge in Las Vegas, die onhebbelijke dingen aan het licht bracht. Cohen beweerde dat hij een 8-jarige jongen had lastiggevallen. “Ik had verwacht dat hij uit woede de kamer zou verlaten, of me zou willen aangeven, maar niets was minder waar.”

“In plaats daarvan gaf hij mijn typetje, Gio, tips om met ‘het probleem’ om te gaan. Toen ik zei dat ik die kleine jongen het zwijgen op wilde leggen, zei hij me: ‘Wel, hier in Amerika kunnen we zo’n jongen niet gewoon verdrinken. Dat komt uit.’ Hij wilde me in contact brengen met een advocaat die de jongen ‘kon doen zwijgen’. Ik besloot nog een stapje verder te gaan, en vroeg of hij me ook een date kon bezorgen voor die avond. Hij had door wat ik bedoelde en vroeg me ‘wat voor date?’, waarop ik zei: jonger dan Bar Mitzvah-leeftijd, maar ouder dan 8. Ik vroeg dus of hij me een minderjarige jongen kon bezorgen voor een nachtje.”

Het antwoord van de man was verontrustend: “Hij zei me dat hij wel mensen kende die me me zo’n jongen konden bezorgen.”

FBI

“Gezien die conciërge me vertelde dat hij al voor vele politici en miljonairs had gewerkt, vermoedde ik dat er meer aan de hand was. Misschien maakte hij deel uit van een netwerk dat de ongepaste verzoeken van rijke individuen uitvoerde. Het beeldmateriaal is onmiddellijk doorgegeven aan de FBI en is nooit uitgezonden.”

De FBI heeft ondertussen laten weten dat er geen onderzoek naar de man geopend zal worden.