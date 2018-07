Sacha Baron Cohen krijgt republikeinen zover dat ze wapenreclame voor kleuters opnemen MVO

16 juli 2018

15u28 0 Celebrities Britse acteur en komiek Sacha Baron Cohen (46), die we kennen van films als 'Borat' en 'Don't Mess With The Zohan', maakte een nieuwe tv-reeks genaamd 'Who Is America?'. Daarin vermomt hij zich als wapenenthousiast, en krijgt hij republikeinse politiekers zover dat ze wapens voor kleuters promoten.

Sarah Palin, Joe Walsh en Roy Moore zijn enkele 'slachtoffers' van de komiek. Zo is Walsh te zien in een reclamefilmpje voor een zogenaamde 'puppy gun', een pistool dat speciaal werd ontworpen voor kleuters. Cohen deed zich voor als een nieuw personage: Erran Morad, een Israëlische anti-terreur expert, die een oplossing wil bieden voor de vele schietincidenten in Amerikaanse scholen. Die oplossing bestaat echter uit het bewapenen van kinderen, iets waar verrassend veel republikeinen achter bleken te staan.