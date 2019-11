Sacha Baron Cohen: “Facebook zou zelfs advertenties verkocht hebben aan Hitler” JC

22 november 2019

22u37

Acteur Sacha Baron Cohen heeft Facebook, Twitter, YouTube en Google de "grootste propagandamachine in de geschiedenis" genoemd op een top tegen antisemitisme en haat in New York. "Als Facebook er was geweest in de jaren 1930, zou het Hitler hebben toegestaan advertenties te posten over zijn 'oplossing' voor het 'Joodse probleem'".

De Joodse acteur sprak donerdag op de Never Is Now-top van de Anti-Defamation League, waar hij een award voor internationaal leiderschap in ontvangst nam. Er waren nooit zoveel haatmisdaden en racistische aanslagen, zo zei Baron Cohen, en al dat geweld wordt mogelijk gemaakt door de propagandamachine die gevormd wordt door een handvol internetbedrijven.

Baron Cohen klaagde aan dat sociale media met hun algoritmes fake nieuws bevoordelen. “Bedenk je maar wat Goebbels met Facebook had kunnen doen. Als je hen betaalt, zal Facebook elke politieke advertentie verspreiden die je maar wilt. Ook al is het een leugen. Als Facebook er was geweest in de jaren 1930, zou het Hitler hebben toegelaten advertenties te posten over zijn ‘oplossing’ voor het ‘Joodse probleem’.”

Volgens hem is er maar één oplossing: internetbedrijven verantwoordelijk stellen voor hun content. “Ze kunnen al verantwoordelijk gehouden worden voor pedofielen die hun websites gebruiken om kinderen te benaderen. Misschien is het tijd om tegen (Facebook-topman, red.) Mark Zuckerberg en de CEO’s van deze bedrijven te zeggen: je hebt al één buitenlandse macht toegelaten om zich in je verkiezingen te mengen, je hebt al één genocide in Myanmar mogelijk gemaakt, doe het nog eens en je gaat naar de gevangenis.”

Neil Young verwijdert account

Baron Cohen is niet de enige die de degens kruist met Facebook. Rockster Neil Young heeft zijn account verwijderd uit onvrede met de verspreiding van nepnieuws. Vorige maand leverde hij al kritiek op het medium. “Facebook geeft je meer dan je wilt en dat is niet goed. Veel berichten bevatten zeer slechte desinformatie over politieke campagnes en advertenties met regelrechte leugens”, schreef hij.