Sacha Baron Cohen en Isla Fisher vieren 16 jaar samen: "Ze heeft met al mijn typetjes moeten vrijen" MVO

11u03 1 Getty Images Sacha Baron Cohen en zijn vrouw Isla Fisher. Celebrities Ze zijn niet het meest 'normale' koppel van Hollywood, maar Isla Fisher (41) en Sacha Baron Cohen (46) houden het wel al zestien jaar met elkaar uit. Hun geheim? Humor, uiteraard.

"Gefeliciteerd met onze zestien jaar samen, mijn normale, alledaagse man. Ik hou van je", schrijft Isla op haar Instagrampagina bij een hilarische foto van haar enSacha in zijn onderbroek op de rode loper. De 'Wedding Crashers'-actrice en de 'Borat'-ster vierden dit weekend hun zestiende jubileum als stel. Daarvan zijn ze zeven jaar getrouwd.

De actrice heeft een goed gevoel voor humor, en dat was nodig. "Onze praatjes aan het eind van de dag zijn ook niet normaal. Als ik hem vraag hoe zijn dag was... Wel, ooit kwam hij thuis en zat hij onder het bloed, zijn duim was gebroken en zijn rug stond vol striemen. Blijkbaar had hij een scène gefilmd waarin een dominatrix van twee meter hem tot seks probeerde te dwingen. Hij noemde het gewoon een 'werkongeval'!"

Mechanische olifanten

"Het is niet altijd makkelijk geweest", aldus Isla. "Mijn ouders wilden bijvoorbeeld eens langskomen op de set om Sacha aan het werk te zien. Oké voor mij, dus ik neem hen mee zonder te checken welke scène er die dag werd opgenomen. Het enige dat we konden zien waren twee mechanische olifanten, en net toen ik me begon af te vragen waar mijn echtgenoot was, schiet zijn hoofd uit de geslachtsdelen van één olifant, terwijl hij vecht tegen de penis van de andere. Tja, leg dat maar eens uit aan je ouders." (lacht)

Vrijen met Borat en Brüno

Isla en Sacha leerden elkaar kennen op een party in haar geboorteland Australië. Ze trouwden in het grootste geheim in maart 2010, in aanwezigheid van slechts zes gasten. Het koppel heeft twee dochters, Olive (10) en Elula (6), en een zoontje van twee, Montgomery.

Toen Sacha gevraagd werd welk van zijn typetjes het meest in de smaak viel bij zijn vrouw, antwoordde hij: "Ze heeft met ze allemaal moeten vrijen. Van Borat hield ze het minste. Brüno was de beste, denk ik, omwille van zijn persoonlijke hygiëne. Brüno douchte, schoor zich en waxte."

Een foto die is geplaatst door Isla Fisher (@islafisher) op 07 dec 2017 om 20:36 CET