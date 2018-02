Ryan Seacrest presentator bij Oscars ondanks beschuldigingen MVO

28 februari 2018

06u30 0 Celebrities Ondanks beschuldigingen van seksueel misbruik aan zijn adres, presenteert Ryan Seacrest gewoon de rodelopershow van de Oscars op zender E!.

Een voormalig styliste van de presentator beschuldigt hem ervan zich ongepast te hebben gedragen in de tijd dat zij voor hem werkte. Hij zou haar onder meer hebben betast en zijn kruis tegen haar hebben aangewreven. NBC, het moederbedrijf van zender E!, liet naar eigen zeggen een onafhankelijke partij onderzoek doen naar de aantijgingen. De commissie vond onvoldoende bewijs tegen Seacrest, die ook als producent werkt voor E!.

Maandag stapte de vrouw met haar verhaal naar Variety. Ze meent dat het onderzoek niet grondig is gedaan. Ryans advocaat reageerde woedend op de nieuwe uitlatingen, en beweert dat de styliste in eerste instantie 15 miljoen van Seacrest eiste, onder dreiging dat ze naar de media zou gaan. NBC liet na de publicatie in Variety weten dat het achter het onderzoek staat. Ook de presentator reageerde: "Ik ben vrijgepleit van elke vorm van wangedrag, en heb de zaak achter me gelaten."