Ryan Reynolds veilt roze Deadpool-pak voor goed doel: "Wat je er daarna mee doet mag je zelf weten" SD

04 april 2018

06u59

Bron: ANP 0 Celebrities Ryan Reynolds (41) heeft een Deadpool-campagne gelanceerd waarmee geld opgehaald wordt voor Fuck Cancer. De organisatie zet zich in voor preventie en vroege ontdekking van de ziekte. Ryan noemt de strijd tegen kanker in het filmpje "een gevecht waarin iedereen een held kan zijn".

In een komisch spotje, dat hij onder andere op Instagram plaatste, biedt de Canadese acteur als zijn alter ego een geheel roze versie van zijn Deadpool-kostuum aan. "Wat je er daarna mee doet mag je zelf weten", grapt Ryan, die daarbij wel wat suggesties geeft. "Voeg je het toe aan je garderobe? Wordt het een nieuwe aanwinst voor je SM-kelder? Of hang je het aan een paal om vogels, kinderen en bejaarden weg te jagen?"

Het pak dat geveild wordt is niet het enige waar op geboden kan worden. Naast gesigneerde dvd's en andere merchandise spreekt Ryan bij een aantal bieders ook de voicemail in als Deadpool.

Deadpool is een Amerikaanse komische superheldenfilm uit 2016, gebaseerd op het Marvel Comics-personage Deadpool. Het is de achtste film in de X-Men filmserie. De hoofdrollen worden vertolkt door Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein, T.J. Miller en Gina Carano.

Truth is, I love @pink - unconditionally. Link in bio for details. 💖 Een foto die is geplaatst door null (@vancityreynolds) op 04 apr 2018 om 03:53 CEST