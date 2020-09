Ryan Reynolds reageert gevat op tweet van bijna acht jaar geleden JVE

24 september 2020

08u20

Bron: ANP 0 Celebrities Het heeft even geduurd, maar na bijna acht lange jaren wachten heeft Ryan Reynolds (43) kunnen reageren op een tweet die een studente destijds over hem de wereld in stuurde. “Ik heb hier acht jaar op gewacht”, zegt de acteur.

Terug naar 9 oktober 2012, toen tweette Lois Morus dat ze een hekel had aan het vak etnomusicologie, de studie van muziek vanuit de culturele en sociale aspecten van de mensen die het maken. Ze schrijft een reeks tweets over dat vak en over een andere saaie les waar een model aan te pas kwam dat blijkbaar niet heel knap was. Lois tweette dat ze dat vak alleen zou volgen als het model Ryan Reynolds was geweest. Haar schoolgenoot gaf dat weinig kans, maar Lois bleef positief. "Je weet nooit wanneer Ryan Reynolds in Wrexham langskomt”, klonk het toen.

Nu, acht jaar na datum, ziet Ryan Reynolds zijn kans. Hij laat weten dat hij effectief langsgaat in Wrexham, een stad in Noord-Wales. De ‘Deadpool’-acteur citeert de inmiddels acht jaar oude tweet van Lois en schrijft daarbij “Yep, je weet maar nooit." Hij voegde er nog aan toe dat hij acht jaar heeft gewacht om op deze tweet te reageren.

I’ve waited 8 years to respond to this tweet. Ryan Reynolds(@ VancityReynolds) link

