Ryan Reynolds ontmoet zieke kinderen op set KDL

20 februari 2018

10u53

Bron: ANP 0 Celebrities Ryan Reynolds heeft de opnames van 'Deadpool 2' even onderbroken voor een ontmoeting met een aantal zieke kinderen. Ook leidde de acteur de kankerpatiëntjes rond op de set van de superheldenfilm en kregen ze hun eigen 'Deadpoolzwaard'.

"Het is een van de beste onderdelen van het spelen in de film, het verwelkomen van deze kinderen op de set", schreef de 41-jarige acteur die in 'Deadpool' de rol van Wade Wilson vertolkt op Instagram. "'Deadpool' wist kanker te verslaan, maar voor deze kinderen is het iedere dag de realiteit."

Reynolds roemde de organisaties die de dromen van deze kinderen proberen uit te laten komen. "En ze laten ook de droom van ouders uitkomen, die hun kinderen gewoon willen zien lachen."