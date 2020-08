Ryan Reynolds heeft spijt van huwelijkslocatie BDB

04 augustus 2020

21u47

Bron: ANP 0 Celebrities Ryan Reynolds (43) en Blake Lively (32) hebben niet alleen fijne herinneringen aan hun bruiloft in 2012. Het acteurskoppel heeft namelijk spijt van de locatie van het huwelijk: een voormalige plantage in South Carolina waar in het verleden slaven hebben gewerkt.

“Die keuze is iets waar we altijd diep en onvoorwaardelijk spijt van zullen hebben”, vertelde Ryan aan zakenblad Fast Company. “Het is onmogelijk om dat goed te maken. Wat we toen zagen, was een trouwlocatie op Pinterest. Wat we daarna zagen, was een plaats die was gebouwd op een verschrikkelijke tragedie.”

Volgens de acteur werkt schaamte op een bijzondere manier. “Zo'n gigantische fucking fout kan ervoor zorgen dat je stopt of dat het je een nieuw perspectief op dingen geeft en je aanzet tot actie”, legt hij uit. “Patronen en sociaal aangeleerd gedrag zijn dingen waar je je hele leven aan moet werken.”