Ryan Phillippe treft schikking met ex in mishandelingszaak

12 oktober 2019

Bron: ET 0 Celebrities Reese Witherspoon (43) moet dan toch niet komen getuigen in de rechtszaak die tegen haar ex-man Ryan Phillippe (45) was aangespannen. De acteur trof een schikking met zijn voormalige vriendin Elsie Hewitt (23), die hem van mishandeling beschuldigde.

Volgens de website van het gerecht van Los Angeles, hebben Ryan en Elsie donderdag een schikking getroffen. Om hoeveel geld het gaat, is niet bekendgemaakt. Elsie vroeg wel een schadevergoeding van 1 miljoen dollar (zo’n 900.000 euro) van haar ex omdat hij haar in 2017 zou hebben mishandeld. Ryan heeft de feiten altijd ontkend. Doordat de rechtszaak nu niet doorgaat, moet ook Reese Witherspoon, Ryans ex-vrouw, niet komen getuigen. Zij was opgeroepen als ‘karaktergetuige’.

Elsie beweert dat zij en Ryan op 4 juli in een ruzie verwikkeld raakten, omdat de acteur jaloers was op de aandacht die ze van andere mannen op een feestje kreeg. Volgens een politieverslag gaf het model aan dat hij haar geslagen, geschopt en gestompt had. Daarnaast zou hij haar opgetild hebben “als een pop" en “de trap naar beneden gegooid hebben.”

Ontkenning

De acteur ontkent de feiten, en beweert dat hij zichzelf moest verdedigen tegen zijn ex. De dag voordien zouden ze tegen zijn zin naar een feestje zijn geweest, maar Ryan ging al snel naar huis met een andere vrouw. “Phillippe was in shock bij het zien van Hewitts see-through outfit", staat er in de rechtbankdocumenten te lezen. “En hij maakte zich zorgen dat zijn kinderen hem zouden zien met deze schaars geklede jonge vrouw bij Nobu - een plek die regelmatig bezocht wordt door paparazzi.” Later werd hij wakker toen Elsie zijn huis probeerde binnen te dringen, om 2u30 ‘s nachts. “Phillippe was erg bezorgd om de veiligheid van zijn vrouwelijke gast die zich in de slaapkamer bevond, zeker aangezien de luide, kwade, dronken en jaloerse Hewitt voelde dat er een ander meisje in de slaapkamer was”, staat er in de documenten. “Phillippe probeerde Hewitts slagen af te weren en probeerde tegelijkertijd om te voorkomen dat ze de slaapkamer in zou komen.” De acteur beweert dat hij zijn ex vervolgens optilde en de trap probeerde af te dragen. Helaas viel hij bovenaan de trap, waarna ze in zijn armen viel.