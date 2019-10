Ruziënde ouders, zijn unieke naam en ‘Superman’: drie jaar na overlijden Prince verschijnt autobiografie ‘The Beautiful Ones’ SDE

Vandaag ligt de nieuwe autobiografie van Prince in de rekken, 'The Beautiful Ones'. Klinkt misschien vreemd, aangezien de muzikant al op 21 april 2016 overleed, maar dat is het eigenlijk niet. Prince schreef samen met redacteur Dan Piepenbring (33), maar na zijn dood in 2016 werd het manuscript even op de lange baan geschoven.

Het is eigenlijk in elk opzicht een bijzonder verhaal. In 2016 meldt redacteur Dan Piepenbring - toen slechts 29 jaar oud - zich aan om mee te schrijven aan de memoires van Prince. Zijn motivatiebrief las eerder als een liefdesbrief, geeft hij later zelf toe: “Ik had er bijna meteen spijt van", schrijft hij in een artikel in The New Yorker. Maar toch mag hij op gesprek komen in Paisley Park, het verblijf van Prince in Minnesota, en hij weet de muzikant op een of andere manier te charmeren. Hij krijgt - zonder zelfs maar een boek op zijn naam - de job. Wat volgt, beschrijft hij zelf als “een bizarre, drie maanden durende omweg in mijn leven, een vreemde en uitbundige periode. En zo surreëel.” Prince en Piepenbring ontmoeten elkaar geregeld op concerten, feestjes en voeren lange telefoongesprekken waarin de muzikant vertelt over zijn jeugd en zijn geliefden. Maar op 21 april, drie maanden na het begin van hun samenwerking, sterft Prince.

Kluizen

Omdat Prince geen testament maakte, hebben zijn curatoren en erven de eerste maanden wel iets anders aan het hoofd dan een autobiografie. “Ze moesten heel wat geld binnenbrengen, en snel ook", zegt Piepenbring. “Ze dachten waarschijnlijk: welk album kunnen we uitbrengen? Wat zit er in de kluizen?” Maar een paar maanden later krijgt hij, samen met zijn uitgever, dan toch toegang tot de befaamde kluizen van Paisley Park. Daar vindt hij het manuscript van Prince terug - een vijftigtal handgeschreven blaadjes - en een enorme weelde aan persoonlijke spullen van de overleden muzikant. Piepenbring kan eindelijk verder werken. Het resultaat, dat vanaf vandaag in de winkel ligt, bevat een uitgebreid voorwoord van de jongeman, de handgeschreven pagina’s (waarin de muzikant over zijn jeugd vertelt, tot het begin van zijn muziekcarrière), persoonlijke foto’s, handgeschreven liedjesteksten, striptekeningen en quotes uit krantenstukken.

(Onder de cover lees je enkele fragmenten uit het boek.)

Over het monopolie van de media:

“We moeten hen vertellen dat ze maar blijven proberen om Katy Perry en Ed Sheeran door ons strot te rammen. We moeten vertellen dat we dat niet leuk vinden, hoe vaak ze het ook spelen.”

Over zijn moeder:

“Ze was te sterk, en niet altijd op een goede manier. Ze spendeerde het weinige geld dat de familie had om te overleven aan feesten met haar vrienden, en kwam dan ongevraagd binnen in mijn slaapkamer en ‘leende’ het geld dat ik verdiend had met babysitten op de plaatselijke kinderen. Wanneer ik me vragen stelde over haar verbroken belofte dat ze me zou terugbetalen, strafte ze me. Als ik erop terugkijk, ben ik wel blij dat ik kon helpen om eten op tafel te krijgen. Maar het was wel de eerste keer dat ik zelf echt geld had, en dat voelde geweldig.”

Over de ruzies tussen zijn ouders:

“Mijn moeder - hoewel ze erg liefdevol en verzorgend was, het middelpunt van een feestje - kon soms erg koppig zijn en compleet irrationeel. Niemand kon haar tot reden brengen wanneer ze zo was. Het geluid van je ouders die ruziemaken is ijzingwekkend wanneer je een kind bent. Wanneer het dan ook nog eens fysiek wordt, dan kan het je ziel verpletteren. Ik herinner me dat ik ze op een nacht hoorde ruziemaken en dat het fysiek werd. Op een bepaald moment stormde mijn moeder mijn kamer binnen en ze greep me vast. Ze huilde, maar slaagde erin om te glimlachen en zei: ‘Zeg tegen je vader dat hij lief tegen me moet zijn.’ Ze hield me voor zich uit als een schild zodat hij niet meer met haar zou vechten.”

Over zijn bijzondere naam:

“Kinderen en leerkrachten plaagden me altijd met Mijn naam, maar het stoorde Me nooit omdat het zo uniek was. Niemand anders had de naam Prince.”

Over zijn geloof in zijn talent:

“Iedereen kan minstens één liedje aanduiden dat ‘hun hit’ is, en niet die van iemand anders. De eerste keer dat ik besefte dat ik zo'n hit geschreven had, was ‘Do Me, Baby’ uit 1981. De intro daarvan gaf me hetzelfde gevoel als toen ik ‘Sweet Thing’ van Rufus featuring Chaka Khan voor de eerste keer hoorde.”

Over fantasie:

“Het enige dat leuker was dan toekijken hoe moeder en vader zich opmaakten om uit te gaan, was toekijken hoe ze vertrokken. Toen begon het Ingebeelde Leven. Daar kon ik doen alsof ik me verkleedde en in een fantasie die ik zelf koos, duiken. Elke keer koos ik een andere verhaallijn, maar altijd met een gelijkaardig resultaat - ik zie er altijd mooi uit en ik krijg het meisje altijd.” En ook: “Een levendige verbeelding is waar je de beste nummers vindt.”

Over het programma ‘Superman’:

“Het is grappig wanneer je de tv opzet: in Amerika zie je enkel blanke mensen die de held spelen. Het beïnvloedt je zelfbeeld wanneer je gekleurd bent en blanke helden ziet.”

Prince met Dan Piepenbring: ‘Prince. The Beautiful Ones – Zijn laatste woorden’. Xander Uitgevers