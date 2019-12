Ruzie verstoort de kerstsfeer: ooggetuigen zien Ben Affleck en Jennifer Garner elkaar in de haren vliegen TDS

Sinds ze uit elkaar gingen in 2015 brengt het ex-koppel de feestdagen ieder jaar samen door omwille van hun kinderen, maar die samenkomst is deze keer blijkbaar flink uit de hand gelopen. Ooggetuigen vertellen aan Amerikaanse media hoe ze zagen hoe de twee op straat in een verhitte discussie verwikkeld zaten.

Het incident vond plaats op straat, voor Bens huis in Los Angeles, en ging volgens de ooggetuigen over het alcoholprobleem waar Ben Affleck nog altijd mee zou kampen. De acteur, die nochtans open is over zijn strijd tegen zijn verslaving, bleek een tijdje terug na een halloweenparty publiekelijk dronken te zijn. De 47-jarige acteur had moeite met lopen bij het verlaten van het hotel waar hij een gemaskerd bal voor UNICEF had bijgewoond. Een situatie die Jennifer dwars zit, want zij zou zich ernstige zorgen maken over de negatieve gevolgen die het heeft op hun drie kinderen, Violet (13), Seraphina (10) en Samuel (7).

“De gemoederen geraakte steeds meer verhit. Normaal gezien glimlachen ze altijd als ze elkaar ontmoeten, nu leek het wel alsof ze elkaar hadden kunnen neersteken”, zeggen de ooggetuigen. “Jen heeft haar zorgen geuit en riep dat ze vreesde dat Ben er deze feestperiode niet in zal slagen nuchter te blijven. Het was een handeling uit liefde, maar Ben raakte overstuur omdat hij zei het gevoel te krijgen dat zij aan hem twijfelde. Oké, hij begin onlangs een misstap. Maar hij doet zo zijn best om niet te hervallen.”

Schril contrast

Na het incident stapten de twee volgens de getuigen Ben’s Range Rover. Jennifer zou kwaad achter het stuur gezeten hebben toen ze eerst naar een nabijgelegen Starbucks reden, om Ben vervolgens af te zetten aan een hotel in Santa Barbara. De twee zouden de feestdagen het liefst zo ver mogelijk van elkaar doorbrengen: volgens de omgeving van het koppel trekt Ben naar de Caraïben, terwijl Jennifer met de drie kinderen haar zus bezoekt in Boston.

Affleck heeft het de afgelopen jaren moeilijk gehad met zijn alcoholverslaving. Hij ging herhaaldelijk naar een afkickkliniek en erkende ook in het openbaar dat hij alcoholist is. “Het is een deel van mijn leven, waar ik dagelijks mee te maken heb. Het is niet zo dat het mijn hele identiteit overneemt, maar ik werk er wel elke dag aan,” zei Affleck eerder dit jaar in de Amerikaanse ‘Today Show’.

Afkickkliniek

Hij rondde met succes een verblijf van veertig dagen in een afkickkliniek af en leek zijn leven sindsdien weer op de rails te hebben. “Ik had het gevoel dat ik een probleem had dat aangepakt moest worden. Dingen met mezelf te maken hadden, met mijn familie. Dan moet je bepaalde stappen zetten en er keihard tegenaan gaan.”