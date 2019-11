Ruzie tussen Taylor Swift en Scooter Braun laait weer op: “Ik wil mijn muziek terug” Redactie

15 november 2019

Bron: ANP 0 Muziek Taylor Swift (29) mag haar eigen muziek niet laten horen tijden een optreden dat ze later deze maand zal geven bij de American Music Awards. Volgens de zangeres hebben Scooter Braun en zijn zakenpartner Scott Borchetta haar dat verboden. Ze roept nu de hulp van fans en andere artiesten in.

Scooter Braun, de manager van onder meer Justin Bieber, Demi Lovato en Ariana Grande, kocht in juli platenlabel Big Machine Records, waardoor hij eigenaar werd van bijna alle muziek van Taylor. De zangeres beweert dat dit onderdeel is van een jarenlange vete met Scooter.

Donderdagavond plaatste Taylor een lange post op haar sociale media, waarin ze uitlegde dat ze een medley van haar werk wilde opvoeren tijdens de AMA's. Daar wordt ze immers geëerd met de award voor ‘Artiest van het decennium’. Maar bij Scooter kreeg ze het deksel op de neus. "Dit is gewoon fout. Deze mannen waren niet betrokken bij het schrijven van die nummers. Ik wil gewoon mijn eigen muziek kunnen spelen”, schrijft Taylor.

In de post vraagt ze fans zich uit te spreken over de kwestie. "Scooter is ook manager van enkele artiesten van wie ik weet dat ze geven om hun vakgenoten. Vraag hen alsjeblieft om hun hulp in deze zaak." De zangeres zegt dat ze de zaak aan de grote klok hangt om anderen te helpen. "Ik deel wat er met mij gebeurt omdat ik denk dat dat voor meer bewustzijn zorgt bij andere muzikanten en hen hetzelfde lot kan besparen. De boodschap die wordt verstuurd is duidelijk: wees een braaf meisje en hou je mond, anders word je gestraft.” In de verklaring maakt de zangeres ook bekend dat Netflix al jaren werkt aan een documentaire over haar leven. Ook daar mag haar oude muziek nu niet in te horen zijn. “Ik wil mijn muziek terug.”