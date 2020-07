Ruzie tussen Mickey Rourke en Robert De Niro: “Als ik je tegenkom, ga ik je serieus vernederen” SDE

20 juli 2020

21u27

Bron: Page Six 0 Celebrities Het zit er bovenarms op tussen Mickey Rourke (67) en Robert De Niro (76). In een intussen alweer verwijderd bericht op Instagram haalde de ‘The Wrestler’-acteur stevig uit naar z'n collega. Dat schrijft Page Six.

“Hey Robert De Niro! Ja, ik heb het tegen jou, jij grote fucking huilebalk”, begon Mickey Rourke z'n bericht op Instagram. “Een vriend van me vertelde me hoe jij een paar maanden geleden in de krant vertelde: ‘Mickey Rourke is een leugenaar, hij vertelt alleen maar onzin.' Kijk ‘Meneer Stoere Kerel’ in de films, je bent de eerste die me ooit een leugenaar heeft genoemd, en dan nog in een krant."

“Laat me je iets vertellen, eikel. Ik zweer op m’n grootmoeder, m'n broer en al m'n honden: wanneer ik je tegenkom, ga ik je serieus vernederen. God is mijn getuige."

Het is niet de eerste keer dat de twee acteurs ruzie maken. Ze waren voor het eerst samen te zien in de film ‘Angel Heart' uit 1987. Naar verluidt konden ze toen al niet door één deur. En vorig jaar vertelde Rourke in de Italiaanse tv-show ‘Live - Non è la D’Urso’ dat De Niro ervoor gezorgd had dat hij geen rol kreeg in ‘The Irishman’. “Marty Scorsese, de geweldige regisseur, wilde met me afspreken voor een film met Al Pacino, Joe Pesci, Chris Walken en Robert De Niro", klonk het. “Maar de persoon van de casting vertelde aan mijn manager dat De Niro geweigerd had om met mij in een film te spelen.” Volgens Stan Rosenfield, de persverantwoordelijke van De Niro, klopte het verhaal echter niet. “Volgens de producers van ‘The Irishman’, Jane Rosenthal en Emma Tillinger Koskoff, en casting director Ellen Lewis is Mickey Rourke nooit gevraagd om in ‘The Irishman' te spelen, noch werd er ooit aan hem gedacht of werd hij overwogen om mee te spelen in de film.”

