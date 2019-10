Ruzie tussen Ja Rule en 50 Cent laait weer op: "Hij is een slechte vader en zijn adem stinkt” SDE

07 oktober 2019

21u44 0 Celebrities Dat het tussen rappers Ja Rule (43) en 50 Cent (44) niet botert, dat is algemeen geweten. Met de regelmaat van de klok, vliegen ze elkaar in de haren. En dat ze nog lang niet van plan zijn om vrede te sluiten, bewees Ja Rule tijdens een bezoekje aan ‘Watch What Happens Live’.

Tijdens het tv-programma ‘Watch What Happens Live’ werd Ja Rule door presentator Andy Cohen naar zijn ruzie met 50 Cent gevraagd. De rapper antwoordde: “Kijk, we hebben deze ruzie al, laten we zeggen, vijftien jaar. En ik denk dat het tijd wordt dat we het achter ons laten. En dat ik wegga uit dit circus.” Cohen wist niet wat hij hoorde. Een wapenstilstand? Maar niets was minder waar. “Ik heb beseft dat wanneer je omgaat met clowns, je deel wordt van het circus", voegde Ja Rule er lachend aan toe, waarmee hij duidelijk naar 50 Cent verwees.

Daarom probeerde Cohen het op een andere manier: hij wilde dat zijn gast drie vriendelijke dingen zou zeggen over zijn vijand. Maar ook dat draaide anders uit. “Hij is een slechte vader. Hij heeft een groot, vierkant hoofd. En: hij ziet eruit alsof zijn adem stinkt.” De presentator toonde zich teleurgesteld dat Ja Rule geen einde wilde maken aan de ruzie. “Andy, waarom dacht je dat?” riep die uit. “We zijn gezworen vijanden - voor altijd. Voor altijd.”

Steekpartij

Maar waar komt die vijandigheid nu vandaan? In 1999 werd Ja Rule beroofd in Southside Jamaica. Volgens 50 Cent zag de rapper hem enkele weken later met de vermoedelijke dader rondhangen in een club, waarna de ruzie begon. 50 Cent bracht het nummer ‘Life’s on the Line’ uit, waarin hij lachte met Ja Rule’s ‘Murda’, en iets later gingen de twee mannen op de vuist in een nachtclub in Atlanta. Enkele maanden later kwamen de entourages van de mannen elkaar weer tegen in New York en opnieuw brak er een gevecht uit. 50 Cent werd neergestoken en Ja Rule en rapper Black Child namen de schuld officieel op zich. Sindsdien houden de twee het vooral op mondelinge uitbarstingen.