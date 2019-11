Ruzie loopt uit de hand: ex-platenlabel Taylor Swift moet vroegtijdig sluiten na bedreigingen van fans SDE

18 november 2019

11u05

Bron: Entertainment Tonight 0 Celebrities Wanneer Taylor Swift (29) iets vraagt, dan luisteren haar fans. Dus ook wanneer de zangeres oproept om Scooter Braun (38) en Scott Borchetta (57), die ze ervan beschuldigt haar te boycotten, eens flink je gedacht te zeggen. Door de vele doodsbedreigingen moest Big Machine Records, waar beide heren werken, vrijdag zelfs vroeger sluiten.

Het zit er al een tijdje bovenarms op tussen Taylor Swift (29), Scooter Braun (38) en Scott Borchetta (57). In juli kocht Scooter platenlabel Big Machine Records over van Scott, waarmee hij ook eigenaar werd van zowat alle muziek van Taylor Swift. Die kon daar niet mee lachen en haalde op sociale media fel uit naar Scooter, die ze beschuldigde van “niet-aflatend, manipulatief getreiter”. Scooter en Scott ontkenden en antwoordden dat Taylor wel degelijk van de overname op de hoogte was geweest. Daarna werd het stil. Hoewel het er even op leek dat de storm was gaan liggen, blijkt niets minder waar te zijn. Vorige week schreef Taylor opnieuw een vernietigend bericht op haar sociale media, waarin ze uitlegde dat ze een medley van haar werk wilde opvoeren tijdens de AMA’s. Daar wordt ze immers geëerd met de award voor ‘Artiest van het decennium’. Maar bij Scooter en Scott kreeg ze het deksel op de neus. “Dit is gewoon fout. Deze mannen waren niet betrokken bij het schrijven van die nummers. Ik wil gewoon mijn eigen muziek kunnen spelen”, schrijft Taylor.

In de post vraagt ze haar fans om hun mening over de zaak duidelijk te maken aan de twee mannen. “Scooter is ook manager van enkele artiesten van wie ik weet dat ze geven om hun vakgenoten. Vraag hen alsjeblieft om hun hulp in deze zaak.” Het lijkt erop dat de fans massaal gehoor gaven aan de oproep van Taylor. Een bron vertelt aan Entertainment Tonight dat de hoofdzetel van Big Machine Label Group in Nashville vrijdag vroeger moest sluiten vanwege “gerichte en vijandige doodsbedreigingen die aan verschillende werknemers van het bedrijf gemaakt werden.” Volgens de bron gaan de fans tot het uiterste om persoonlijke informatie en adressen van werknemers te lekken, en dus niet alleen van Scooter Braun en Scott Borchetta. De plaatselijke autoriteiten werden evenwel niet op de hoogte gebracht.

Big Machine Records houdt trouwens vol dat ze Taylor nooit iets verboden hebben. “We hebben niet eens het recht om te zeggen dat ze niet mag optreden met haar oude muziek. Sinds ze ons heeft verlaten hebben we juist geprobeerd om aan al haar verzoeken te voldoen.”