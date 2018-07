Ruth Beeckmans bekent: "Ik deed ooit alsof ik verdronk om mijn vakantielief te strikken" MVO

03 juli 2018

08u00 0 Celebrities De zomervakantie is officieel begonnen en iedereen is in de vakantiestemming. Ook Ruth Beeckmans, die vertelt wat ze allemaal uitsteekt op vakantie in het filmpje 'Doorzakken met Ruth Beeckmans'.

Zo had Ruth ooit een Portugees vakantielief, een redder. "Ik was al dagen naar hem aan het loeren en ik dacht: ik moet iets doen om met hem in contact te komen. Dus heb ik een beetje gedaan alsof ik aan het verdrinken was."