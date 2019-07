Exclusief voor abonnees Rutger Hauer (1944 – 2019): de eerste Hollander die Hollywood veroverde Erwin Verhoeven

25 juli 2019

00u00 0 Celebrities Rutger Hauer, de eerste Nederlandse acteur die Hollywood veroverde, is vorige week vrijdag overleden en gisteren in intieme kring begraven. Hij werd 75 en was sinds kort ziek. Hauer speelde vooral schurkenrollen. "Dat gaat mij het best af", zei hij ooit. "Als slechterik heb je alle vrijheid om te doen wat je wil."

Najaar 1969. De omroepster van de Nederlandse Televisie Stichting kondigt 'Floris' aan. Er volgen trompetten, snel tromgeroffel en aanzwellende muziek. Twee ruiters in volle galop kijken lachend (en in zwart-wit) de huiskamer in. De eerste ruiter is Floris van Rosemondt. Rutger Hauer, zo leert de aftiteling. De tweede ruiter is Sindala - Jos Bergman - een uit India afkomstige fakir en door Floris rond het jaar 1500 naar kasteel Oldenstein gebracht. Floris is een meester met zijn zwaard, Sindala kent alle listen van oosterse origine. De volgende dag wordt op alle speelplaatsen in Nederland en Vlaanderen de aflevering nagespeeld. De twaalf episodes trekken elke keer 3,5 miljoen jonge kijkers en behoren tot het nostalgisch patrimonium van iedereen die in de Lage Landen ouder is dan 55. Ze betekenen ook de doorbraak van de jonge blonde god die Rutger Hauer toen was. En van de regisseur: Paul Verhoeven.

