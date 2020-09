Russische zakenman spant miljoenenrechtszaak aan tegen ex Naomi Campbell SDE

05 september 2020

15u44

Bron: TMZ 0 Celebrities De liefde tussen Vladislav Doronin (57), een Russische zakenman, en Naomi Campbell (50) lijkt definitief zoek. Doronin heeft namelijk een miljoenenrechtszaak aangespannen tegen z'n ex. Dat schrijft TMZ.

Naomi Campbell en Vladislav Doronin begonnen in 2008 een relatie en waren vijf jaar samen. In die periode verwende de Russische zakenman z'n vriendin met buitensporige cadeautjes. Een jurk van Zac Posen ter waarde van 29.161 euro, een verblijf in de presidentiële suite van het Ritz Carlton in Moskou ter waarde van 11.216 euro per nacht, geen moeite was hem te veel. Bovendien trakteerde hij het topmodel op regelmatige vakanties op z'n jacht of naar z'n huis op het Cleopatra Island in Turkije.

Maar nu de relatie zo’n zeven jaar voorbij is, wil Doronin de rekeningen vereffenen. Letterlijk. Volgens de Russische zakenman leende hij Campbell tijdens hun relatie een grote som geld - over hoeveel het precies gaat, is niet geweten - en weigert zij nu om hem terug te betalen. Hij beweert ook dat ze nog verschillende items van hem in haar bezit heeft, ter waarde van 3 miljoen dollar (zo'n 2.534.009 euro).

Het topmodel heeft nog niet op de rechtszaak gereageerd.

Lees ook:

Supermodel Naomi Campbell wordt vrijdag vijftig jaar: “Mensen die me uitlachen? Dat is hun probleem, niet het mijne” (+)

Slachtoffer prins Andrew haalt zwaar uit naar Naomi Campbell: “Wie bij de hond slaapt ...”

Wist Naomi Campbell van Epsteins misdaden? Model verdedigt zichzelf in bizarre video