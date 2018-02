Russell Simmons "wil een beter mens worden" MVO

22 februari 2018

07u09 0 Celebrities Russell Simmons verblijft nog steeds op Bali, nadat meerdere vrouwen hem van seksueel misbruik en zelfs verkrachting beschuldigden. Op het Indonesische eiland 'hoopt hij een beter mens te worden'.

Simmons denkt dit te kunnen bewerkstelligen door zich volledig te richten op mediteren, schrijven en asanas yoga te beoefenen. Op Instagram laat de gevallen hiphop-legende weten 'tijdelijk onbereikbaar te zijn wegens spiritueel onderhoud'.

Simmons zocht zijn toevlucht tot de Yoga Barn in Ubud om met zichzelf in het reine te komen. Hoewel hij alle aantijgingen aan zijn adres ontkent, focust de muziekproducer zich nu op de band met zijn dochters en hoopt hij nuttiger diender van God te worden, zo schrijft hij bij de geplaatste foto. "Het is tijd voor een nieuw begin", aldus Simmons.

De de eens zo gevierde muziekbaas is ook bezig met het schrijven van een boek over spiritualiteit, healing en yoga.