Russell Simmons vecht terug na aantijgingen over seksueel misbruik: "die vrouw heeft mentale problemen" SD

05 april 2018

11u32

Bron: ANP 0 Celebrities Muziekproducent Russell Simmons (60) heeft de aanval ingezet op een vrouw die hem beschuldigt van seksueel misbruik. De oprichter van Def Jam Records diende bij een rechtbank in Los Angeles documenten in waarin hij onder meer stelt dat de vrouw mentale problemen heeft.

Filmmaakster Jennifer Jarosik (37) deed in januari aangifte van misbruik door Simmons. Hij zou haar in 2016 bij hem thuis hebben verkracht. De muziekondernemer beweert echter dat de twee vrijwillige seks hadden. In de papieren nam hij een aantal berichten van Jarosik op die dat moeten bewijzen. Zo stuurde ze hem na het vermeende misbruik meerdere sms'jes waarin ze aangaf hem graag weer te zien, en ontving Simmons "ongevraagd" naaktfoto's van de vrouw.

De producent beweert ook dat Jarosik hem na het opkomen van de #MeToo-beweging beschuldigde van verkrachting, maar aanbood zijn reputatie te herstellen in ruil voor de financiering van een film die ze wil maken.

Simmons wordt door meerdere vrouwen beticht van misbruik. Vorige maand klaagde een anoniem gebleven vrouw hem voor 10 miljoen dollar aan wegens verkrachting.