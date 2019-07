Russell Crowe weigert interview na iets te scherpe introductie SD

05 juli 2019

08u06

Bron: THR 0 Celebrities Normaal gezien had Russell Crowe (55) in de tv-reeks ‘The Build Series’ te zien moeten zijn, maar de acteur besloot op het laatste nippertje om het interview toch te weigeren. Presentator Ricky Camilleri was namelijk iets te scherp geweest in zijn introductie...

Normaal gezien zou Russell Crowe in ‘The Build Series' komen praten over zijn rol in ‘The Loudest Voice’, een miniserie waarin hij Roger Ailes, de grondlegger van de Amerikaanse nieuwszender FOX speelt. Ricky Camilleri introduceerde hem als volgt: “In 1996 is er een geestelijk gif verspreid in dit land: FOX News. Zijn schepper en CEO, Roger Ailes, maakte gebruik van de stijl van de roddelbladen, van schandelijke rechtse presentatoren en vreemdelingenhaat. Het was een bullebak, een uitbuiter, een aanrander, een chanteur.” En zo ging de presentator nog wel even door.

Volgens sommige getuigen zou Russell Crowe daarop vloekend en tierend het pand hebben verlaten, maar dat werd later door zijn woordvoerder tegengesproken. “Russell sloeg niet door, er was geen sprake van een vloekende tirade. Hij heeft simpelweg besloten het interview niet te door te laten gaan na de introductie van de tv-presentator”, klonk de officiële uitleg.