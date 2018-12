Russel Brand is vandaag 16 jaar clean en sober: “Vader worden maakte een groot verschil” MVO

13 december 2018

Russell Brand (43) is vandaag precies 16 jaar clean en sober, zo laat hij weten via Twitter. De Britse acteur was verslaafd aan drugs en drank, maar heeft al jaren geen van beide aangeraakt.

Vele fans feliciteerden Russell voor zijn doorzettingsvermogen, en deelden ook hun eigen verhalen. “Dankzij jou heb ik ook de kracht gekregen om ermee te stoppen”, schrijft iemand. Een andere fan gaat verder: “Dit zou het meest gelikete bericht op Twitter moeten zijn, of mensen het nu voor jou hebben of niet. Wat je hebt gedaan is heel indrukwekkend.”

Russell, die getrouwd is met mode-icoon Laura Gallacher en samen met haar twee kinderen heeft, vertelde in het magazine Oprah waarom hij drug begon te gebruiken.“Ik probeerde innerlijke problemen op te lossen van buitenaf”, legt hij uit. “Ik zou alles doen om mijn negatieve gevoelens te doen stoppen, en als jongeman was ik erg eenzaam en verward.” “Alles dat me tijdelijk een uitweg kon bieden was goed. Zo voel ik me vandaag soms nog steeds, maar ik vlucht niet meer weg in drugs, alcohol of seks."

De ‘Get Him To The Greek’-acteur koos ervoor om totaal geen alcohol meer te drinken. “Omdat ik het niet aankan”, meent hij. “Als verslaafde moet je aanvaarden dat je nooit meer drank of drugs mag gebruiken, anders herval je.”

Naar eigen zeggen is zijn rol als vader één van de grootste drijfveren om hem op het rechte pad te houden. “Die kinderen zijn uit mij voortgekomen, ze zijn mijn verantwoordelijkheid. Ik zou alles voor ze doen. Vader worden deed me beseffen dat je nooit gelukkig kan zijn als je de hele tijd niets anders doet dan jezelf gelukkig proberen te maken, snap je?”

Today I am 16 years clean and sober. Thanks to my program I was freely given and all the people that have helped me. THANK YOU. Russell Brand(@ rustyrockets) link