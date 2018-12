Rupert 'Ron Wemel' Grint heeft geen flauw idee van eigen vermogen: "Ik kan het niet eens schatten” TDS

10 december 2018

10u13

Bron: ANP 1 Celebrities Rupert Grint (30) heeft goed geld verdiend met de Harry Potter-films. Hoeveel de dertigjarige acteur precies op zijn bankrekening heeft staan, weet hij helemaal niet. “Ik kan het niet eens schatten”, zei hij in een interview met The Radio Times.

Rupert, die in de Potter-films en games Ron Weasley/Wemel vertolkte, weet enkel dat hij er warmpjes bij zit. “Het motiveert me niet. Het maakt je comfortabel, dat is het goede eraan, denk ik”, zegt de acteur over zijn fortuin. “Ik ben blij dat het er is, maar ik focus me er niet echt op.”

De roodharige acteur was als elfjarige voor het eerst te zien als Ron en speelde in alle acht films over de magische wereld van Harry Potter. Zijn vermogen wordt geschat op 28 miljoen pond. Aan The Radio Times vertelde Rupert ook dat hij zich zijn leven voor de succesvolle filmreeks nauwelijks kan herinneren. “Ik denk dat ik mezelf gaandeweg een beetje ben verloren.”

Operatie

Na de laatste draaidag stopte Rupert even met acteren, omdat hij het gevoel had “normale dingen te hebben gemist”. Ook ging hij onder het mes om zijn amandelen te laten verwijderen, iets wat hij niet mocht van de filmproducenten. “De herstelperiode was te lang en men was bang dat mijn stem zou veranderen.”

Dat Rupert weinig weet van zijn financiën bleek ook in 2016, toen hij een geschil had met de belastingdienst. Hij werd na ‘creatief boekhouden’ teruggefloten vanwege belastingontwijking en moest een miljoen pond extra afstaan. Rupert gaf destijds aan “zeer beperkt” verstand te hebben van zijn financiële zaakjes en zijn belastingaangifte aan zijn vader en zijn accountant over te laten.