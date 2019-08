Rumer Willis neemt het op voor moeder Demi Moore SDE

09 augustus 2019

13u15

Bron: ANP 0 Celebrities Rumer Willis (30) vindt dat haar moeder, Demi Moore (56), niet altijd even eerlijk behandeld werd door de pers. Dat vertelt de actrice in een interview met Huffington Post.

“Toen mijn moeder de bestbetaalde actrice van Hollywood was, kwamen er opeens verhalen naar boven dat ze moeilijk was, en te veeleisend, of een diva’, vertelt Rumer Willis in een interview met Huffington Post. De actrice is ervan overtuigd dat haar vader nooit dezelfde behandeling had gekregen. “Als mijn vader diezelfde status had bereikt, of elke andere man, dan waren geprezen en dan had iedereen ze gezegd hoe geweldig ze waren.”

De dertigjarige Willis, die binnenkort te zien is ‘Once Upon A Time In Hollywood’, reageert in het artikel ook op de online commentaren die ze als tiener kreeg. “Ze schreven dat ik een enorme kaak had. Ze noemden me 'potato head'. Ik was veertien of vijftien en had nog niet veel zelfvertrouwen. Dus dacht ik meteen: als ik dunner word of me supersexy kleed, dan gaan ze me vast meer waarderen.” Nu plaatst ze door die ervaring vooral positieve en eerlijke posts op social media. "Voor mij is het belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Ik heb nog steeds last van onzekerheid, maar ik probeer daar altijd open over te zijn.”