Ruby Rose verwijdert Twitter na kritiek op lesbische Batwoman-rol

12 augustus 2018

16u46

Ruby Rose is niet langer actief op Twitter. De 32-jarige actrice verdween van het sociale medium nadat ze bakken kritiek over zich heen kreeg omdat ze is gecast voor de rol van lesbische Batwoman.

Ruby kreeg op Twitter onder meer te horen dat ze geen goede actrice is en dat ze helemaal niet joods is zoals het personage in de stripboeken. Op donderdag reageerde Rose nog met de woorden: "Ik zou willen dat we elkaar ondersteunen in onze reizen. Wanneer vrouwen en minderheden de handen ineen slaan zijn we niet te stoppen. Wanneer we elkaar naar beneden halen is dat pijnlijker dan bij welke groep dan ook."

Maar Ruby heeft blijkbaar helemaal geen zin meer om zichzelf uit te leggen. Haar account is sinds zondag niet meer actief.

Rose, bekend van Orange Is The New Black, speelt voor het Amerikaanse netwerk The CW een lesbische variant van Batwoman. In december moet Ruby in de Verenigde Staten voor het eerst te zien zijn als de superheldin. Daarmee is ze de eerste openlijk lesbische actrice die een hoofdrol in een superheldenserie te pakken heeft.